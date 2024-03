Al via i lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria adriatica Pescara Foggia: scattano alcune modifiche

Scattano una serie di lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Pescara Foggia. Lo ha fatto sapere Trenitalia spiegando che gli interventi interesseranno il tratto fra San Vito Chietino e San Severo, che determineranno un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio per i passeggeri. A seguito di questi lavori, i treni ad alta velocità, gli Intercity e Regionali subiranno alcune modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. I lavori si svolgeranno dal 7 al 20 aprile. Per i treni ad Alta velocità della relazione Torino/Milano/Venezia - Bari/Lecce/Taranto saranno oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara. In particolare: i treni Fr 8810, Fr 9806, Fr 8814, Fr 8820, Fr 8824, Fr 9808 avranno origine da Pescara. I treni Fr 8816, Fr 8818, Fr 8828 e Fr 8830 avranno origine da Ancona.

I treni Intercity della relazione Milano/Bologna- Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali fra Pescara e San Severo. Sono previsti collegamenti alternativi con bus. Per i treni regionali dall’8 al 12 e da 15 al 19 aprile, alcuni treni delle relazioni Pescara - Termoli, S. Benedetto del Tronto - Vasto San Salvo, Teramo - Vasto San Salvo e Teramo - Termoli subiranno limitazioni di percorso con cancellazioni parziali sulla tratta Francavilla - Termoli o S. Vito – Termoli. Sono previsti collegamenti alternativi con bus fra San Vito e Termoli e viceversa. Maggiori informazioni sul sito www.trenitalia.com.