Terminati i lavori nel primo tratto di viale Regina Margherita che riapre al traffico [FOTO]

Sono terminati i lavori nel primo tratto di viale Regina Margherita a Pescara.

A riferirlo è il presidente della commissione Lavori Pubblici, Massimo Pastore.

«Il primo tratto di Viale Regina Margherita è terminato, arriveremo fino a piazza Salotto», spiega Pastore, «questo primo tratto sarà aperto al traffico lunedi 12 settembre dalle ore 7.30..in tempo per la riapertura delle scuole».

La circolazione era stata interdetta dallo scorso 29 agosto nel tratto compreso tra via Leopoldo Muzii e via De Amicis per la costruzione di un rialzo stradale. Lungo la strada sono già in corso lavori relativi alla “Progettazione e realizzazione di ciclostazioni e messa in sicurezza della ciclabilità cittadina diretti a collegare stazioni ferroviarie e poli universitari”. È stato anche realizzato il rifacimento della pista ciclabile che risultava dissestata a causa delle radici dei pini.