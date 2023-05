L’invito è quello di recarsi allo sportello sia per avere informazioni sulle misure di sostegno al reddito, sia per essere aggiornati sui diritti all’interno di un ambito di riferimento in continua evoluzione. Referente dello sportello è Francesco D'Agresta.

Lo sportello sarà aperto tutti i giovedì dalle 15 alle 19 negli uffici di via Benedetto Croce 108 e vi si potranno rivolgere precari, partite Iva e somministratori cioè coloro che lavorano per le agenzie di lavoro.

Dal primo giugno sarà operativo il nuovo sportello della Nidil (Nuove identità di lavoro) della Cgil pensato per sostenere e difendere lavoratori e lavoratrici precari perché possano far valere i loro diritti.

La Nidil Cgil al fianco dei precari: un nuovo sportello in via Benedetto Croce per far valere i propri diritti