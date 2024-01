Grazie al laboratorio di giornalismo ecco "La Gazzetta dell’Ipsias Di Marzio-Michetti" [FOTO]

Si è concluso con la presentazione de "La Gazzetta dell’Ipsias Di Marzio-Michetti" il laboratorio di giornalismo-scrittura creativa "A proposito di me" al quale hanno preso parte 13 studenti della scuola.

L'iniziativa, si tratta di un progetto Pon (programma operativo nazionale), è stato promosso dall'istituto professionale di Stato Di Marzio-Michetti di Pescara.

I 13 ragazzi coinvolti, in occasione degli open day, hanno presentato il frutto finale dell’iniziativa, ossia il primo numero de "La Gazzetta dell’Ipsias Di Marzio-Michetti".

Presenti all’evento la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani, il sindaco Carlo Masci e il consigliere provinciale Emidio Camplese, assessore al Comune di Penne, oltre alla docente coordinatrice Valeria Masciantonio. «Dopo aver somministrato agli studenti le nozioni tecniche più generali del giornalismo abbiamo dato voce ai ragazzi, per capire quali argomenti più li interessassero pensando anche al loro futuro», hanno spiegato, «la maggior parte dei giovani cronisti ha rivelato la propria ambizione di proseguire gli studi, dopo il diploma, verso facoltà di psicologia, medicina, scienze infermieristiche e addirittura criminologia, e quindi abbiamo seguito le loro preferenze e li abbiamo coinvolti in un approfondimento generale in merito a quattro casi di cronaca nera eclatanti, ovvero gli omicidi di Roberto Straccia e Alessandro Neri, il presunto suicidio di Elena Maniero, figlia del boss della Mala del Brenta, e la scomparsa di Silvana Pica, per poi ripercorrere, attraverso un film, anche la vicenda di Emanuela Orlandi».

Nel corso del progetto i cronisti hanno avuto anche l’opportunità di sperimentare la partecipazione a una vera conferenza stampa, in occasione dell’inaugurazione della sezione del museo del mare dentro il Museo delle Genti d’Abruzzo, hanno visitato la redazione televisiva di Super J a Pescara con il caporedattore Ferruccio Benvenuti e si sono cimentati in interviste radiofoniche attraverso il canale della web radio del Comune sottoponendo al fuoco di domande l’assessore al Turismo, Alfredo Cremonese. Momenti ed esperienze che si ritrovano nel primo numero della Gazzetta. «Ai ragazzi», ha detto il sindaco Masci, «va il plauso per l’impegno profuso nell’elaborazione di uno strumento tutt’altro che semplice, con il suggerimento di leggere sempre perché la conoscenza è l’elemento che ci garantisce il potere di decidere, di scegliere e di non essere spettatori passivi».

I 13 studenti cronisti che hanno preso parte all’iniziativa sono Delia Alexia Cojocaru, Aurora Di Blasio, Sharon Di Girolamo, Davide Di Marco, Lucrezia Di Tizio, Mevlia Mehic, Anthony Migliaccio, Silvia Unuagbon Ogbeide, Simona Palestini, Robin Andrea Paoletti, Francesca Perilli, Victoria Pruteanu, Stephanie Terzini.