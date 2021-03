Riunione in Regione per rendere obbligatorio il kit Artva per chi pratica discipline in montagna

Alle 17 di oggi l'assessore regionale allo sport e aree interne Liris, terrà una riunione tecnica per discutere della possibilità di rendere obbligatorio il kit Arva per chi pratica discipline e sport in montagna. Il kit è una dotazione che comprende una ricetrasmittente in grado di ricevere ed emettere onde radio, ed è particolarmente utile in caso di valanghe per localizzare le persone disperse.

In altra regioni italiane di montagna il kit è già obbligatorio, e l'assessore sta valutando di introdurlo a seguito degli incidenti anche molto gravi avvenuti negli ultimi mesi sulle montagne abruzzesi.

Alla riunione parteciperanno i delegati del prefetto e del questore dell'Aquila, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, 9° reggimento Alpini, Club Alpino Italiano, soccorso alpino e speleologico regionale, guide alpine e protezione civile regionale.