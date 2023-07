Iva Zanicchi girerà a Pescara il nuovo spot di Ristora: "Questa città è bellissima"

Iva Zanicchi sarà presto a Pescara per girare il nuovo spot della Ristora che verrà realizzato dall'agenzia Jmotion di Pescara. Ecco cosa ha dichiarato "L'Aquila di Ligonchio": "Pescara è una città bellissima e non vedo l'ora di arrivarci. Sono particolarmente felice di lavorare con Ristora perché tratterò di prodotti di altissima qualità, cosa per me fondamentale per poterli reclamizzare. Ho trovato tantissima professionalità da parte dell'agenzia Jmotion e da parte di tutti, per cui sarà veramente bello poter registrare uno spot che arrivi alle famiglie. Proprio quello che desidero”.

Ristora è un brand del gruppo bresciano Prontofoods. "Sono orgogliosa e felice che un gruppo importante come Prontofoods abbia scelto la mia agenzia per lo spot", dice Lidia Di Blasio, fondatrice e direttrice di Jmotion. "Ho conosciuto Iva Zanicchi e mi ha subito conquistata con i suoi modi gentili e la straordinaria professionalità. Del resto, per lei parla la sua imponente carriera. Aggiungo che gireremo lo spot in Abruzzo perché qui abbiamo trovato le location giuste e abbiamo costruito sul territorio un team di eccellenti professionisti della produzione audiovisiva con un respiro nazionale”.