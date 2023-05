All’Istituto Nostra Signora la "Corsa contro la fame"

Due giorni dedicati all’educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà attraverso la “Corsa contro la fame”. Lunedì 29 e martedì 30 maggio si è svolta la seconda edizione di questa gara nell’Istituto Nostra Signora. Si tratta dell’evento educativo più grande al mondo. La "Corsa contro la fame", infatti, si svolge da 25 anni in ben 24 nazioni ed è aperta a scuole primarie e secondarie: lega in modo unico e innovativo sport, didattica e solidarietà e ha l’obiettivo, attraverso lo sport, di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro competenze di educazione civica.

L'Agenda 2030, infatti, si pone l’obiettivo sradicare la fame e tutte le forme di malnutrizione ovunque nel mondo nei prossimi 10 anni. L’organizzazione internazionale “Azione contro la Fame”, attraverso un meccanismo simpatico ed efficace, propone un obiettivo didattico-educativo significativo: inserire i giovani in una concreta azione di raccolta fondi, attraverso il loro sforzo e il loro impegno, a favore dei bambini malnutriti. Per ogni giro di corsa, realizzato su un determinato percorso, gli alunni “corridori” riceveranno offerte da “sponsor” precedentemente individuati, spesso tra i membri della famiglia, amicizie e conoscenze.

Si allarga così la cerchia delle persone informate, sensibilizzate e piacevolmente coinvolte in questa iniziativa, che ogni anno adotta un paese povero per il proprio intervento umanitario. Quest’anno è la volta del Camerun. Lunedì 29 maggio, gli alunni della Scuola Primaria hanno preso parte a questa gara festosa, correndo sul campo sportivo dell’Istituto Nostra Signora, dando il massimo per compiere il maggior numero di giri, e raccogliere così un più grande numero di donazioni. Molti bambini e bambine hanno portato a termine la gara, percorrendo i 10 giri consentiti.

Martedì 30 maggio gli alunni della secondaria di primo grado si sono recati al parco Caserma Di Cocco, dove il percorso di gara è stato predisposto dai coordinatori di tutta la manifestazione: i professori Emiliano D’Ortenzio (Scienze Motorie) e Michela Di Paolo (Arte e Tecnologia). Il tracciato era un poco più impegnativo: su erba e in un ambiente meno conosciuto, ma l’entusiasmo, l’impegno e la festa sono stati gli stessi. Di 14 giri è stato il record stabilito da Cristiano Di Campli e Riccardo Giammarino, alunni della classe 3A. E non sono mancati gli insegnanti che si sono fatti coinvolgere nel turbine della gara: vero prof. di matematica, italiano e inglese? Entrambe le mattinate sono state vissute da tutti con gioia e senso di responsabilità, all’insegna della creatività, della condivisione e dell’impegno solidale.