L'istituto alberghiero manda 75 studenti in Europa con i progetti Erasmus Estate

L’istituto alberghiero di Pescara sbarca in Europa per l’estate 2023 con il progetto Erasmus+: sono 30 gli studenti rientrati da Spagna, Malta e Irlanda, mentre 45 ragazzi sono in partenza invece nei prossimi giorni per Barcellona, Tenerife e Dresda, per un progetto di internazionalizzazione enogastronomica che consentirà loro di rafforzare la propria padronanza della lingua straniera e sperimentare i segreti della tradizione in cucina di altri Paesi.

La dirigente scolastica Alessandra Di Pietro ha spiegato che “il progetto, giunto alla seconda edizione, si chiama ‘Welcome: Work-based competencies for green skills and jobs in Europe’, e l’istituto alberghiero ha aderito con l’obiettivo di offrire a 75 studenti l’opportunità di svolgere tirocini formativi di 4 settimane in aziende del settore turistico-alberghiero certificate Ecolabel in tre diversi paesi, Irlanda, Malta e Spagna. Parliamo di una mobilità transnazionale, realizzata con il supporto organizzativo della Cooperativa Lo Spazio Delle Idee, che per i nostri studenti ha significato vivere in concreto la cittadinanza europea conoscendo luoghi e culture, arricchire le tecniche professionali con esperienze qualificanti, mettere in campo quella specialissima energia vitale che si chiama motivazione. In particolare il valore della identità europea è stato sottolineato dalla rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale Daniela Puglisi. L’attività ha offerto ai ragazzi una combinazione di apprendimento in aula e di formazione in un’azienda”.

I docenti tutor dell’esperienza sono stati Vittoria Bucci, Carla De Luca, Pina Di Marco, Enza Liberati, Cristiana De Martinis e Francesca Cuculo, coordinati dalla Referente Giusy Fusco, uno straordinario capitale umano che ha espresso professionalità, idee e passione. Gli studenti che hanno partecipato alla missione a Dublino sono Manila Di Giacomo, Giulio Pizzano, Fabrizio Primante, Carmine Grassotti, Chiara Zampolli, Abbygael Calangi, Sara Donatelli, Mirko Fornaro, Simone Zuchegna e Alessandro Walter Marchesani. I dieci studenti che hanno partecipato alla missione Wellcome Malta sono: Simone Florindi, Nicolas Simone, Angelo Lannutti, Federica Bruno, Ghita Rachdi, Vittoria Fabbiano, Antonio Greco, Giorgia Brandimarte, Stefano Bucci e Giulia Ana Rusu. I dieci studenti che hanno partecipato alla missione a Barcellona in Spagna sono: Vittoria Marchesani, Maria Luisa Basti, Manuel Mangifesta, Mattia Tantari, Ilian Sferrella, Valentina Di Girolamo, Daniele Paoletti, Aurora De Angelis, Mara Galasso e Grethel Di Cecco.

E intanto, come detto, altri 45 studenti delle classi quarte sono pronti a partire per l’Erasmus estate 2023: dal 21 agosto al 17 settembre effettueranno uno stage di 28 giorni in aziende ristorative e turistiche distinti in gruppi di 15, rispettivamente a Barcellona, Tenerife e Dresda, supportati sul posto dai docenti tutor. Referente sarà la professoressa Giuseppina Fusco, docenti tutor Vincenzo Gambino, Simonetta Paolini, Cristiana De Martinis, Valentina Parlione, Olga di Maso e Barbara Ferretti.