Giornata delle donne, all'alberghiero un evento sull'imprenditorialità femminile

All'istituto alberghiero, in occasione della giornata delle donne, si è tenuto stamane un evento incentrato sull'imprenditorialità femminile. Il tema era: ‘Energie: Femminile Plurale. L’imprenditorialità femminile per una crescita sostenibile’. Hanno partecipato le classi terze e quinte Indirizzo Accoglienza sezione A, la classe quinta indirizzo Enogastronomia Sezione C e la classe quinta indirizzo Sala e Vendita sezione B, con i docenti formatori Rosa De Fabritis, Rossella Cioppi e Nadia Palumbo.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Alessandra Di Pietro: “Nel mondo della moda - ha detto - il rosa è il colore che rappresenta la donna perché è il colore che significa libertà, dunque non è una scelta a caso. Perché la donna nella società, nel lavoro, così come nella famiglia, rappresenta la libertà, l’unicità, il coraggio e il talento. Alle ragazze va dunque l’invito a ritrovare i propri sogni e ad alimentarli con la passione. Ai ragazzi, l’augurio di avere sempre l’intelligenza di sostenere i sogni delle proprie compagne. Ed è questo il messaggio che oggi abbiamo voluto lanciare dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che alla vigilia dell’8 marzo ha voluto riunire alcuni dei volti più significativi dell’imprenditoria e dell’associazionismo al femminile per una celebrazione priva di retorica e piuttosto ricca di significati e di testimonianze reali”.

All'incontro odierno erano presenti anche il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis; Brunella Capisciotti, psicoterapeuta referente per l’associazione Ananke; Roberta Degli Eredi, presidente di Fidapa Pescara; Luciana Ferrone, presidente Cif della Camera di Commercio Chieti-Pescara; Nicoletta Ranieri, in rappresentanza dell’associazione ‘Donne in Campo’ Abruzzo; Rita Annecchini, direttrice dell’Accademia Nami e presidente della sezione Moda di Confindustria Chieti-Pescara; Daniela Puglisi, responsabile dell’ufficio scolastico provinciale.

Quest'ultima ha sottolineato che “mai come quest’anno l’8 marzo assume una significato simbolico emozionante, e diventa la celebrazione delle tante donne ucraine che sole, con i propri bambini, arriveranno nelle prossime ore anche a Pescara, donne coraggiose e libere e alle quali dovremo saper dare la giusta accoglienza e solidarietà, nelle nostre scuole così come nella nostra quotidianità”.