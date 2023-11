Già installate le luminarie di Natale, tra una settimana l'accensione [FOTO]

Dallo scorso lunedì 13 novembre sono state installate le luminarie di Natale che, come voluto già da alcuni anni dal Comune, anticipano di qualche settimana il loro naturale "arrivo", in modo da permettere ai commercianti, nonché alla stessa città, di beneficiare sin da ora della magica atmosfera delle feste.

Come spiega a IlPescara.it l'assessore comunale al commercio e al turismo, Alfredo Cremonese, "le luminarie sono già state montate sia a Pescara vecchia sia nella zona centrale, ossia in quello che chiamiamo il "centro commerciale naturale", e verranno accese il prossimo 24 novembre, cioè esattamente tra una settimana e a un mese esatto dalla vigilia di Natale. È stata, questa, una precisa richiesta che i negozianti avevano fatto a me e al sindaco e che entrambi ci siamo impegnati a soddisfare, chiedendo e ottenendo anche la collaborazione dell'assessore competente, che è Gianni Santilli. Così le luminarie sono già state posizionate, in attesa di poter splendere a breve con tutta la loro suggestione".

È già possibile vederle, ad esempio, in via Cesare Battisti e lungo via Regina Margherita, ma non solo. E non è finita qui: "Per quanto riguarda, invece, il tradizionale albero di Natale in piazza Salotto, annuncio che anche quest'anno verrà acceso il prossimo 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione", conclude l'assessore Cremonese.