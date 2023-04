L'ingegnere aerospaziale De Luca festeggia a Pescara il suo compleanno con invitati da tutto il mondo

Luigi De Luca, ingegnere aerospaziale e professore al Politecnico di Milano, ha voluto festeggiare a Pescara, dove conserva la casa paterna, il proprio compleanno, e per l’occasione ha voluto invitare, oltre ai propri parenti, i compagni di scuola delle medie e del liceo classico nonché i professori universitari, suoi colleghi, con cui condivide da tanti anni un'attività didattica e professionale ad alto livello.

De Luca si è laureato al Politecnico di Milano in ingegneria aerospaziale nel 1967 e ha conseguito il dottorato di ricerca all’università di Princeton. Tornato nel capoluogo meneghino ha fondato lo Space Propulsion Laboratory e, come docente di ruolo, ha insegnato, fino al pensionamento, Propulsione Aereospaziale. È professore onorario alla State Technical University di Omsk, in Russia, socio onorario della società indiana per i Materiali ad Alta Energia di Pune, in India, e Fellow del Brain Pool Program del Governo Coreano nonché Visiting Professor alla Konkuk University di Seul.

Attualmente è anche Visiting Professor all’università di Scienze e Tecnologia di Nanchino, in Cina. Autore e curatore di 18 libri e di oltre 300 pubblicazioni scientifiche internazionali. Per festeggiare il professor De Luca si sono ritrovati a Pescara in più di 40 persone, provenienti da varie parti del mondo: professori dal Politecnico di Milano, dall’università di Bologna, di Losanna, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Repubblica Ceca, dalla Russia, dal Giappone, dalla Corea e dagli Stati Uniti, più precisamente da Filadelfia, dal Northern Iowa, da Princeton e dal Maryland.

La festa di compleanno si è svolta in due giornate intere in cui gli ospiti, a bordo di un pullman, hanno visitato Chieti, Lanciano, la costa dei trabocchi, la basilica di San Giovanni in Venere a Fossacesia, San Vito marina, il cimitero di guerra di Ortona, le grotte di Stiffe e Pescara. Le bellezze paesaggistiche e culturali dell’Abruzzo sono state illustrate con diapositive e video. Entrambe le giornate si sono concluse con un concerto e una cena a base di pesce.

Alcuni ospiti stranieri hanno preferito restare nella nostra città per altri giorni ancora. Grazie a questa singolare e originale iniziativa del professor De Luca, le immagini di Pescara e dell’Abruzzo, “immortalate” dai partecipanti con apparecchiature avanzate, saranno visualizzate in molti paesi e costituiranno pertanto anche un utile spot pubblicitario.