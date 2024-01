Forniti ai commercianti i dettagli dei lavori in corso Umberto I e piazza Sacro Cuore, tra un mese saranno ripiantati gli alberi

Incontro nel Comune di Pescara tra l'amministrazione comunale e i commercianti riguardo ai lavori in corso Umberto I e in piazza Sacro Cuore.

I dettagli dell'intervento che sta interessando piazza Sacro Cuore e corso Umberto I, per la riqualificazione dell'asse che porta dalla stazione a piazza della Rinascita, sono stati al centro di un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti, nella sala giunta del Comune.

Il sindaco Carlo Masci, l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, e i consiglieri comunali Fabrizio Rapposelli e Alessio Di Pasquale, insieme al Rup Raffaella Bettoni, al direttore dei lavori Roberto Chimisso e all'impresa Lam che sta eseguendo i lavori, hanno spiegato i passaggi da realizzare da qui alla fine di maggio, quando l'intervento sarà concluso, salvo imprevisti, e hanno recepito alcune indicazioni delle associazioni di categoria presenti vale a dire Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Ascom, Confartigianato.

È stato annunciato, tra l'altro, che il verde sarà piantumato tra il 19 febbraio e la fine di marzo ed è stato spiegato nel dettaglio come sarà il nuovo assetto di questa zona della città, partendo dal presupposto che si tratta di un progetto di adattamento ai cambiamenti climatici e che il verde esistente era compromesso a causa dell’attacco massiccio di vari fitofagi (del genere cocciniglia).

I lecci rimossi saranno sostituiti da 184 alberi (tra sempreverdi e a foglia caduca) e 2.300 piante e arbusti, come validato dalla soprintendenza, ed è previsto anche l'impianto di irrigazione, che si sta realizzando. «Abbiamo fornito tutte le informazioni utili da trasferire ai commercianti, sapendo che si tratta di un intervento importantissimo che cambierà il volto del centro della città», commenta il sindaco Carlo Masci, «ci saranno dei disagi ma l'impresa cercherà di contenerli al massimo anche grazie a questi incontri, in modo da calcolare ogni possibile situazione che si andrà a creare. Un incontro cordiale e positivo, che ci ha permesso non solo di spiegare cosa si sta facendo ma anche di recepire alcune indicazioni che arrivano dalle associazioni di categoria. Questi incontri continueranno," l'importanza di un confronto sano con tutti i portatori di interesse, ragionando sempre per il bene della comunità. Questi lavori, come ho detto durante l'incontro, sono finalizzati a migliorare Pescara che, peraltro, ospiterà un incontro del G7, in autunno, e quindi deve essere pronta per questo grande appuntamento».

Soddisfatto anche l'assessore Albore Mascia: «Abbiamo instaurato un dialogo costante con le associazioni di categoria attraverso degli incontri costruttivi, come quello di oggi. Lo avevamo già fatto, d'altronde, per il progetto che ha interessato corso Vittorio Emanuele. È un modus operandi che crea sinergia e consente il miglioramento degli interventi dell'amministrazione, seguendo le indicazioni che ci arrivano dalle associazioni di categoria. Abbiamo affrontato, tra l'altro, il tema della viabilità, anche se si tratta di una Ztl, per valutare l'impatto del cantiere il cui sviluppo nel tempo era stato concordato proprio con le associazioni di categoria per evitare disagi nel periodo di Natale».