Ricordato al liceo classico Giovanni Palatucci, funzionario di polizia morto nel campo di concentramento di Dachau

Una cerimonia molto partecipata, voluta per commemorare un eroe: Giovanni Palatucci, funzionario di polizia morto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, medaglia d’oro al merito civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei. Stamane, nell’aula magna del liceo classico D’Annunzio, si è tenuto un incontro con gli studenti, intitolato “Giovanni Palatucci - modello esemplare di sacrificio e altruismo”, al quale sono intervenuti il questore Luigi Liguori, il giornalista Paolo Mastri e la professoressa Eide Spedicato, docente di sociologia generale all’università D’Annunzio. Il dibattito è stato moderato da Nino Germano.

Gli studenti della classe VB, come illustrato dalla rappresentante Sofia Tommasi, si sono divisi in tre gruppi che hanno approfondito lo studio su Giovanni Palatucci riguardante la vita, le ragioni che lo hanno portato a trasgredire alle leggi raziali del regime fascista e l’importanza, nella società contemporanea, del recepimento dei valori etici e morali che hanno contraddistinto il funzionario di polizia. Un uomo che, in qualità di dirigente dell’ufficio immigrazione, aveva compreso la sofferenza e l’oppressione subita dagli ebrei e con profondo senso civico ha agito in modo da salvare moltissime vite umane.

Anche i relatori hanno indirizzato la loro analisi verso uno dei tre aspetti, alternando il proprio intervento con quello degli studenti. Liguori, che ha preso la parola per ultimo, si è soffermato sul difficile ruolo svolto da Palatucci, auspicando che tra gli studenti partecipanti all’incontro vi sia chi, innamorandosi della sua figura, decida di diventare funzionario di polizia. Il questore si è soffermato, inoltre, sulla figura dell’eroe moderno, per poi omaggiare il liceo con una targa ricordo, che è stata materialmente consegnata da un giovane agente a una rappresentante della classe VB.