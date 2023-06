Inaugurata e pienamente operativa la nuova postazione del 118 di Caramanico Terme [FOTO]

Taglio del nastro e piena operatività per la nuova postazione del 118 di Caramanico Terme. Una postazione quella di via Martiri Caramanichesi collegata con l'eliporto che assicurerà l'attività di emergenza-urgenza in una zona decentrata rispetto all'area metropolitana e che arriva in un momento in cui, con il grande caldo, soprattutto per gli anziani c'è bisogno di maggiore assistenza. La nuova postazione è stata realizzata in uno stabile di recente costruzione antisismico e ben collegato sia con la viabilità comunale che quella intercomunale.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Caramanico Terme Luigi De Acetis, il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi, il direttore amministrativo della Asl Vero Michitelli, il direttore della Uoc (Unità operativa complessa) 118 della Asl Vincenzino Lupi, il direttore Uoc Servizi tecnici e manutentivi Antonio Busich e il coordinatore infermieristico del 118 Enrico Sigismondo.

La realizzazione della nuova postazione è stata possibile grazie al decreto 95/2015 “Approvazione del programma di qualificazione della rete di emergenza urgenza territoriale” per cui la Regione ha previsto per la Asl di Pescara una rimodulazione delle attività delle postazioni 118 ed una implementazione del numero delle stesse, al fine di garantire una più ampia copertura assistenziale del territorio. Tenendo conto di quanto programmato nello stesso decreto sono stati quindi introdotti obiettivi di miglioramento relativi alla rete delle emergenze del 118 e sono stati tenuti presenti alcuni parametri fondamentali di analisi e progettazione quali il bacino di utenza, i tempi di percorrenza ed i dati di attività delle postazioni territoriali del sistema 118.