Ufficializzata la data di inaugurazione del nuovo reparto di nefrologia e dialisi, il capogruppo Pignoli: "Una grande notizia"

C'è finalmente una data: sabato 13 maggio il nuovo reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale sarà inaugurato, ma operativo lo sarà da prima e cioè dal 2 maggio. A renderlo noto è il capogruppo comunale Massimiliano Pignoli che nei mesi scorsi aveva sollecitato la Asl vista la carenza infrastrutturale dell'Unità operativa complessa di dialisi e nefrologia.

L'ufficilità è stata confermata nel corso di una riunione operativa tenutasi nella direzione generale dell'azienda cui ha partecipato anche Pignoli e che ha visto la presenza del direttore generale Vincenzo Ciamponi, del direttore amministrativo Antonio Caponetti, del capo del dipartimento di medicina Giustino Parruti, del direttore della uoc di dialisi e nefrologia Mario Campanella, del dirigente medico Roberto Summa, dell’ingegner Luigi Lauriola, del dirigente uoc acquisizioni bene e servizi Vilma Rosa.

Il reparto si troverà al secondo livello della palazzina C del vecchio ospedale, al piano terra e per Pignoli quella data dalla Asl è “una grande notizia. Il reparto verrà ampliato il reparto che nei nuovi locali potrà avere fino a 18 posto letto, diventando uno dei presidi di nefrologia e dialisi fra i più grandi del centro-sud. Finalmente tutte le persone che sono costrette a fare i conti con problematiche e patologie renali potranno avvalersi di una allocazione idonea e di un reparto all’avanguardia che può contare sulle grandi capacità dello staff del dottor Campanella. Ringrazio anche la Asl di Pescara e il direttore generale Ciamponi – conclude - per aver preso un impegno che poi è stato mantenuto e che permette a tanti malati di poter usufruire delle cure necessarie in un ambiente idoneo”.