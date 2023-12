Inaugurata a Bolognano (con Babbo Natale) la strada comunale viale Europa [FOTO]

Inaugurata questa mattina la strada comunale viale Europa a Bolognano che, dopo 20 anni, torna sicura e pienamente fruibile per la cittadinanza. Come spiega il sindaco Guido Di Bartolomeo, “Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, in base al progetto esecutivo realizzato dall’ing. Iezzi, per riqualificare l’importante asse viario con un nuovo manto stradale per circa 1,5 km, con l’installazione della nuova segnaletica sia orizzontale sia verticale e il ripristino dei dossi artificiali. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 50mila euro, a valere su fondi regionali. È doveroso ringraziare il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e la sua Giunta per l’attenzione che da sempre dedicano ai territori delle aree interne”.

Di Bartolomeo ringrazia, altresì, il consigliere regionale Luca De Renzis che ha presenziato alla cerimonia odierna cui hanno partecipato anche il vicesindaco Adelaide Chiacchia, l’assessore alla gentilezza Maria Grazia D’Intino, le autorità civili e militari, a partire dal comandante dei carabinieri di Scafa e dai funzionari della polizia stradale di Piano d’Orta, oltre alla protezione civile Modavi di Bolognano.

L’evento è stato allietato dalla presenza degli alunni della scuola elementare di Piano d’Orta, ai quali è stata riservata una sorpresa con l’arrivo di Babbo Natale. "Sono felice di poter condividere questi momenti di unione con l’intera comunità – conclude Di Bartolomeo - che mi onoro di rappresentare e soprattutto con le nuove generazioni verso le quali è sempre vivo il mio impegno affinché crescano in loro senso civico e di appartenenza al proprio territorio".