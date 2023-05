Ufficializzata e resa definitiva la graduatoria per gli alloggi popolari a Città Sant'Angelo

La nuova graduatoria degli assegnatari per gli alloggi popolari a Città Sant'Angelo è diventata pienamente efficace ed è ora considerata ufficialmente definitiva. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale angolana, spiegando che dunque la vecchia graduatoria frutto del bando 1/2018 non è più valida.

L'iter burocratico dunque è stato completato dopo gli eventuali ricorsi, il loro esame e l'approvazione definitiva. Contestualmente, è stata pubblicata anche la graduatoria definitiva del bando comunale relativo al sostegno economico di cura e di assistenza familiare per i caregiver di persone disabili o comunque non autosufficienti. Entrambi i bandi sono disponibili sul sito ufficiale dell'ente https://comune.cittasantangelo.pe.it. Ricordiamo che in merito alla questione degli alloggi popolari e del problema delle abitazioni da concedere a persone e famiglie in difficoltà economica, il Comune di Città Sant'Angelo ha avviato la raccolta di manifestazioni d'interesse al fine di prendere in locazione d'affitto appartamenti e abitazioni di privati da destinare proprio a questa fascia di popolazione.