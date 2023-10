Giovanni Di Iacovo ospite di Geppi Cucciari su Rai3: "Una bellissima esperienza" [VIDEO]

L'annuncio della sua partecipazione è arrivato a sorpresa. Con un post pubblicato su Facebook nella mattinata dello scorso 5 ottobre, infatti, il consigliere comunale Giovanni Di Iacovo, scrittore e docente nonché intellettuale a tutto tondo, aveva fatto sapere che quella stessa sera sarebbe stato ospite della seconda puntata di "Splendida cornice", il programma di Geppi Cucciari in onda su Rai3.

L'invito era giunto a Di Iacovo il giorno prima, ed era legato alla recente notizia secondo cui Giovanni figura tra le persone più intelligenti del mondo: "Dico subito che è stata una bellissima esperienza e che mi sono trovato molto bene - ci racconta Di Iacovo - La redazione mi ha contattato via mail nel pomeriggio del 4 ottobre, chiedendomi se fossi stato disponibile a recarmi a Milano la sera successiva per intervenire tra gli ospiti "competenti" di "Splendida cornice". Avrei dovuto trovarmi negli studi della Rai entro le ore 20 perché dalle ore 21 sarebbero iniziate le registrazioni. Fortunatamente, nonostante lo scarso preavviso, ero libero, così non ci ho pensato su due volte e ho preso il primo treno utile per recarmi in Lombardia".

Di Iacovo è assolutamente soddisfatto del risultato finale: "Come dicevo, l'esperienza è stata positiva, mi sono divertito parecchio e siamo andati avanti a registrare fino alle 2,30 di notte. Poi, l'indomani, ho preso la via del ritorno. Ne è venuta fuori una puntata molto interessante con personaggi come Amanda Lear, Piero Dorfles e Danilo Rea. C'è stato spazio anche per un bel ricordo di Paolo Villaggio con Anna Mazzamauro e Milena Vukotic. Ringrazio ancora la redazione di "Splendida cornice" per avermi voluto nella squadra".

Per rivedere la trasmissione è sufficiente cliccare QUI.