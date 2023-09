Il pescarese Giovanni Di Iacovo tra le persone più intelligenti del mondo

Il pescarese Giovanni Di Iacovo è tra le persone più intelligenti del mondo. La certificazione arriva dall’organizzazione mondiale Mensa, che si occupa di intelligenza umana dal 1949 (Isaac Asimov ne fu vicepresidente) e accoglie tra i suoi membri solo chi ha un quoziente intellettivo superiore al 98% della popolazione mondiale.

Di Iacovo, scrittore, docente, persona dai molteplici interessi e che nella sua città ha ricoperto anche le cariche istituzionali di assessore alla cultura e vicesindaco, si è sottoposto ai test e alle analisi previsti dal Mensa, ottenendo un risultato sorprendente. Ha infatti conseguito un rango superiore a quel 98%, toccando quota 100, laddove l'individuo medio arriva solitamente tra 30 a 60.

È quindi da oggi ufficiale l’accoglimento del nostro concittadino nel Mensa, così come l’attestazione che Di Iacovo fa parte dell’1% delle persone più intelligenti del mondo. Così Di Iacovo commenta questo primato:

“Se è vero che ho questa intelligenza cercherò di utilizzarla più che mai per risolvere i problemi della mia città e per svolgere tutte quelle attività culturali che sono l’altra mia grande passione”.

Va sottolineato che sono riuscite a superare il test Mensa 134.000 persone in circa 100 paesi dove è presente l’organizzazione: non ci sono limiti di età (la più giovane è una ragazzina inglese di 12 anni), ai molteplici test ci si può sottoporre su base volontaria e per non più di due volte nella vita.