La chef pasticcera Giovanna De Vincentis di Tocco da Casauria tra le protagoniste di Cortina “The Queen Of Taste 2023” [FOTO]

La pastry chef (chef pasticcera, ndr) Giovanna De Vincentis di Tocco da Casauria è stata a Cortina d'Ampezzo tra le protagoniste di “The Queen Of Taste 2023”.

Quella che si è da poco conclusa è stata la settima edizione del festival del gusto dedicato alla ristorazione e ai sapori di montagna.

A organizzarlo Cortina For Us e Chef Team Cortina, in collaborazione con Globetrotter Gourmet, con il patrocinio del Comune di Cortina, della Provincia di Belluno e della Regione Veneto.

Lo scopo è stato quello di promuovere la tradizione culinaria ampezzana, rivisitandola in chiave gourmet grazie alla partecipazione dei migliori chef locali, e allo stesso tempo ospita qualche fuoriclasse dei fornelli italiani, per regalare sorprese in più. Questa settima edizione sempre più ricca e saporita ha visto affiancarsi alla sinergia della Regione Veneto, quella di altre due regioni italiane: Abruzzo e Calabria. In occasione di questo ambizioso evento, dal carattere internazionale, che ha visto il tutto esaurito, la chef Giovanna De Vincentis ha rappresentato l’Abruzzo, durante il pranzo di gala stellato “StrEat Lunch” in piazza Angelo Dibona, dove 110 commensali hanno assaporato le prelibatezze firmate dai grandi chef della ristorazione italiana.

Il pranzo ha visto alternarsi nelle portate chef del calibro di Graziano Prest di Chef Team Cortina e patron del ristorante Tivoli, Alfio Ghezzi, Theodor Falser, Giuseppe Gasperoni e dulcis in fundo dalla pastry chef Giovanna De Vincentis che ha preparato un dessert articolato e armonioso, dal nome “D’Oremi - la toccolana nel cuore delle Dolomiti”, composto da cremoso al cioccolato bianco e olio evo “Toccolana” (azienda agricola Sant’Eustachio), biscuit alla Centerba “Toro”, maionese ai lamponi e olio evo “Toccolana”; Biancomangiare alla Centerba “Toro” e sambuco, gelèe di lamponi, menta e sambuco, Crumble al cacao.

Un dessert vivace ed unico in cui la complessità al palato è risultata da parte dei giornalisti e dei commensali come un “viaggio da ricordare”, come una sinfonia di gusti perfettamente dosata ed equilibrata in cui ben si percepiscono i prodotti identitari della sua terra: Tocco da Casauria. La chef ha utilizzato prodotti dall’antica origine, come l’olio extravergine di oliva da cultivar autoctona “ Toccolana”, dell’ Azienda Agricola Toccolana Sant’Eustachio di Davide Di Giulio, la cui famiglia coltiva da generazioni queste piante secolari, nel borgo ove l’olivicoltura ha una tradizione antichissima, considerando che i primi documenti che ne riportano traccia, risalgono alla prima metà del secolo IX e sono riportati nel Chronicon Casauriense; e, come, la anch’essa centenaria Centerba di Liquori Toro che dal 1817, nata prima come medicamento, a oggi è annoverato tra i prodotti tipici della regione Abruzzo, ed è l’armonioso risultato della macerazione di erbe raccolte sui Monti dell’Abruzzo e di preziose spezie orientali.

«Partecipare a questo evento», dice la pastry chef De Vincentis, «si è rivelato qualcosa di inaspettatamente magnifico; dietro la preparazione di questo dolce sono racchiuse tante prove per calibrare gli elementi, tanto studio e tanta organizzazione logistica per far arrivare il mio dolce fin lassù, esso parla degli Ori nascosti del mio paese, appunto la Cultivar “ Toccolana” e la Centerba, ma parla anche delle persone dal cuore grande che mi hanno aiutata a scegliere di fare questo percorso e a realizzarlo. Questo è il cuore dell’Abruzzo che io ho voluto far conoscere a km di distanza, e io ho avuto la fortuna di poter incontrare l’anima pulsante di Cortina For Us e dello Chef Team che all’unisono batteva per la riuscita impeccabile di questo evento».