I carabinieri celebrano la "Giornata del Veterano" con il maresciallo pescarese Di Giovanni gravemente ferito a Nassiriya

Ricorre oggi, sabato 11 novembre, la “Giornata del Veterano”, istituita con decreto del ministro della Difesa datato 13 settembre 2022.

Questa iniziativa costituisce un contributo concreto che lo Stato Italiano ha riservato, sul piano normativo e morale, agli uomini e alle donne delle forze armate che hanno riportato danni invalidanti permanenti sia fisici, sia psichici nell’adempimento del servizio operativo e addestrativo sia in territorio nazionale che in missione estera, allo scopo di garantire loro le tutele necessarie.

Nel Comando Provinciale di Pescara presta servizio il maresciallo ordinario del ruolo d’onore Paolo Di Giovanni, 53 enne, pescarese doc. Arruolatosi nell’Arma nel 1992, ha prestato servizio in diversi Comandi dell’Arma in Lombardia, Marche e Abruzzo e ha partecipato, con il grado di vicebrigadiere, alla missione umanitaria e di soccorso fuori area denominata “Antica Babilonia” in An Nasiriyah (Iraq), rimanendo vittima dei tragici eventi del 12 novembre 2003 quando, a causa di un attentato terroristico alla base del contingente dei carabinieri, morirono 19 italiani (12 militari dell’Arma dei carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili). In particolare il maresciallo Di Giovanni venne investito dalla devastante deflagrazione di un ingente quantitativo di esplosivo provocata dall’azione di una cellula terroristica suicida, rimanendo gravemente ferito. Per tali tragici accadimenti gli è stata concessa, dal presidente della Repubblica, la medaglia d’Oro quale vittima del terrorismo e la croce d’onore al valore dell’Arma dei carabinieri. Infine, per i danni fisici riportati nell’attentato e il contributo dato al Paese in nome della libertà e della democrazia mettendo a rischio la propria vita, al militare è stato attribuito il titolo di “Veterano della Difesa”.