Prima giornata nazionale sulla sindrome del bambino scosso: a Pescara un incontro con genitori e pediatri

Domenica 7 aprile, dalle ore 16, si svolgerà la prima giornata nazionale sulla sindrome del bambino scosso – shaken baby syndrome – e per l’occasione è stato organizzato nella sala consiliare del comune di Pescara un incontro con genitori e medici pediatri della Simeup, società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica.

La prima giornata nazionale sulla sindrome del bambino scosso, che la Simeup ha inteso istituire in tutta Italia, al fine di illustrare i pericoli di alcune manovre in fascia pediatrica, come illustrato dal video nazionale realizzato da Terres des Hommes con Alessandro Preziosi, che interverrà in diretta video nel corso dell'incontro, visibile qui: https://youtu.be/hHXp4Ho-tZY?si=Ovcy6YmROYStHgP_

La giornata, che la Simeup promuove in tutta Italia, è organizzata per la Provincia di Pescara, dalla Adricesta onlus, con la collaborazione della vice presidente Simeup Abruzzo dott.ssa Rita Greco.

L'incontro tra medici referenti e genitori, che potranno porre domande ai relatori è patrocinata dal comune di Pescara, si avvarrà della animazione della Gadoo Eventi e dei Clown di Pronto Sorriso, che intratterranno i bambini presenti, nonché del sostegno degli Amici della Solidarietà della Misericordia Pescara e Croce Rossa Spoltore.

L'incontro si propone di approfondire le tematiche di incidenti, informare sui pericoli e inadeguatezza di alcuni comportamenti nei confronti dei bambini, nonché come intervenire in attesa della assistenza sanitaria.

È indispensabile la prenotazione per accertarsi della disponibilità dei posti, ai seguenti riferimenti: Whatsapp 3371078397, email info@adricesta.com