Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo: l'istituto Montalcini di Spoltore si illumina di blu

Si illumina di blu la scuola dell'infanzia "Rita Levi Montalcini" di Spoltore in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo del 2 aprile. Dalle 19.30 l'istituto verrà illuminato alla presenza della garante dell'infanzia Simona Novacco, del garante per la disabiltà Danilo De Vincentiis, del sindaco Chiara Trulli e di amministratori comunali.

Altro appuntamento per sensibilizzare sul tema quello di giovedì 4 aprile quando, in collaborazione con Angsa Abruzzo, onlus che si dedica appunto alle famiglie degli autistici, si svolgerà una cena di beneficienza al ristorante Il Casolare: un'esperienza conviviale condivisa per promuovere la cultura dell'inclusione. Per l'occasione interverranno la presidente regionale di Angsa Alessandra Portinari e il responsabile legale dell'associazione Christian Bove.