A "Dottori in corsia" su Rai 3 la storia dei pescaresi Giorgia e Simone e della loro piccola Cecilia [VIDEO]

La storia dei genitori pescaresi Giorgia e Simone e della loro piccola Cecilia che già dentro alla pancia della madre ha dovuto iniziare a lottare per la sua vita è stata raccontata da Federica Sciarelli nella puntata di ieri, lunedì 17 ottobre, di Dottori in Corsia su Rai 3.

La piccola Cecilia aveva un problema al cuore serio che però per fortuna ha di fatto risolto adesso che ha 7 mesi di vita.

Dopo la grande paura e le tante preoccupazioni ora la piccola Cecilia potrà crescere potendo fare tutto ciò che fanno gli altri bambini.

I problemi al cuore, come racconta la stessa Giorgia alla Sciarelli, inziano a manifestarsi già nelle prime fasi della gravidanza: in sostanza un problema di circolazione del sangue tra atrio e ventricolo destro e non compatibile con la vita. I genitori si guardano soltanto e si danno forza seguendo il consiglio della dottoressa di rivolgersi all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È una malattia congenita a causa della quale la valvola c'è ma non si apre non consentendo così il normale afflusso di sangue. Poi il dilemma: intervenire durante la gravidanza con il rischio di una interruzione della stessa o aspettare la nascita. E Giorgia e Simone decidono di non affrontare l'intervento e di aspettare. Poi arriva il momento del parto e della nascita di Cecilia. Al quale segue immediatamente l'operazione chirurgica al cuore, un cateterismo cardiaco, un intervento molto delicato per una neonata. L'operazione ha esito positivo ma la fase successiva si rivela molto dura con la piccola che resta in terapia intensiva per diverso tempo. Poi arriva la notizia tanto agognata: Cecilia può uscire dalla terapia intensiva e passare nel reparto di Cardiologia e da lì la situazione è sempre andata migliorando fino al ritorno a casa, il momento più bello. Poi qualche mese è stata necessiaria una seconda operazione già programmata. Anche questa seconda procedura ha esito positivo e Cecilia conduce una vita normale stando molto bene. Deve solo sottoporsi a controlli ogni 4 mesi.

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://www.raiplay.it/video/2022/10/Dottori-in-corsia---Ospedale-Pediatrico-Bambino-Gesu---S4E7-97f90418-6697-4238-96e8-1320435044b3.html