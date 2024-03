Fossacesia e Popoli Terme insieme per il progetto "Dalla costa dei trabocchi alle sorgenti del Pescara"

È stato esaminato nel corso di una riunione dai sindaci di Fossacesia e di Popoli Terme, Enrico Di Giuseppantonio e Moriondo Santoro, il progetto di turismo sostenibile presentato dall'Aps I trabocchi e Aps Popoli Pro, intitolato "Turismo sostenibile: dalla costa dei trabocchi alle sorgenti del Pescara. " I primi cittadini hanno commentato:

“La collaborazione tra le associazioni proponenti, e le nostre Amministrazioni Comunali e altri attori locali è stata valutata d'interesse per il successo del progetto . La sinergia tra le diverse entità coinvolte ci consentirà di affrontare le sfide e cogliere le opportunità legate allo sviluppo turistico in modo efficace e sostenibile”.

Il progetto dell’Aps Popoli Pro e dell’Aps i trabocchi va ad aggiungersi all’atto, recentemente approvato dalla giunta Comunale di Fossacesia, che ha deliberato di approvare un'intesa con le Terme Inn Popoli, che ha presentato una proposta di collaborazione tra il Comune e l’Agenzia per la promozione del turismo sostenibile (Apts), e finalizzata allo scambio di idee e di progettualità comuni nell’ambito del settore termale e di quello agroalimentare. Che l’agenzia propone altresì di dare impulso alla promozione della Costa dei Trabocchi così come di Popoli Terme, in una logica di collaborazione all’insegna del turismo sostenibile."

Secondo i due sindaci, l'interesse per la zona della costa dei trabocchi deve essere spinto fino alle aree interne della regione:

"Per questo, abbiamo valutato l’iniziativa dell’Aps Popoli PRO e dell’Aps I trabocchi ”.

Dal canto loro, il presidente della Aps Popoli Pro Jonatan Paolini, e della Aps I Trabocchi Valerio Nardone affermano che “il progetto si propone di valorizzare le risorse naturali, culturali e storiche delle nostre comunità, promuovendo uno sviluppo turistico sostenibile, che tenga conto delle peculiarità di ciascuna area, differenziando le strategie tra le zone costiere e quelle interne. I sindaci di Fossacesia e di Popoli Terme si sono resi disponibili a predisporre gli atti amministrativi necessari per avviare alla redazione del progetto esecutivo"