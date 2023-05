"Pescara Sicura", nuovo flash mob della polizia locale contro l’uso di alcol e droghe

Torna per la seconda volta il flash mob istituzionale della polizia locale coordinato dal tenente Paolo Costantini e ideato da Giuseppe Menna, dell’agenzia Peaky Agency, nell’ambito del progetto Pescara SiCURA. Appuntamento sabato 27 maggio dalle ore 17:30 alle ore 20:30 in piazza della Rinascita. Il progetto è promosso e organizzato dal Comune di Pescara e dalla polizia locale in accordo con la prefettura; partner sono l'università D’Annunzio e la Asl, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica per alcol e droga.

Sono stati diversi gli interventi di sensibilizzazione effettuati con e nelle scuole insieme ad una serie di attività strumentali e di controllo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. L’idea del flash mob con i totem sagomati, già andata in scena nella movida di piazza Muzii, propone una presenza di impatto senza invadere, per trasmettere e convincere senza interrompere il contesto di un pomeriggio in famiglia nel fine settimana. Protagoniste saranno dieci sagome-persone posizionate in piazza della Rinascita insieme al presidio di una postazione in rappresentanza della polizia locale, dove sarà possibile consultare materiale informativo, prendere visione della strumentazione di controllo e colloquiare con gli agenti preposti a disposizione dei cittadini.

Ogni totem sagomato ritrae il profilo di una stessa persona su entrambi i lati; uno a colori, dove leggiamo l’eccitazione per la preparazione di una serata, e uno in bianco e nero di qualche anno dopo a rappresentare il senso di colpa per la tragica conseguenza di quella irresponsabilità. Due dei dieci totem rappresentano due vittime con data di nascita e morte per stimolare un punto di vista più profondo.

“2016. Siamo le più fighe della compagnia, questo bisogna dirlo! E questa sera avremo anche le consumazioni gratis perché il capo pr è un mio ex.”, recita il fronte a colori di una delle sagome. Sul retro si legge: “2023. La notte fu lunga e in ospedale non si poteva entrare. C’erano solo il suo papà e la sua mamma. Mi aveva stretto la mano quando cadde in pista. Non l’ho vista più”.