Tre fiumi oltre il livello pre allarme a causa del maltempo: monitorati l'Orta, il Pescara e il Sinello

Monitoraggio continuo in queste ore per tre fiumi abruzzesi a causa del superamento del livello di pre allarme dovuto all'innalzamento per le piogge abbondanti degli ultimi giorni. A rischio ci sono il Pescara, l'Orta e il Sinello. Èinvece tornato sotto la soglia di attenzione il fiume Osento, per il quale era stata diramata la "dichiarazione di fase di allarme" con codice rosso. Per i tre corsi d'acqua l'allerta attualmente è arancione per "superamento della soglia di preallarme ed un graduale aumento verso la soglia di allarme" come riporta Ansa.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, il centro funzionale conferma la situazione d'instabilità e per questo allerta i comuni interessati dal passaggio dei tre fiumi ad attivare le azioni previste nel piano comunale di emergenza:

Iin particolare di: attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo l'asta fluviale anche attraverso il presidio territoriale; attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo il reticolo idrografico minore; mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio; prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento". Il sindaco di Bolognano, Giudo Di Bartolomeo, da noi contattato aveva confermato l'apertura del Coc ed alcune tracimazioni del fiume Orta a Piano d'Orta anche se non vi erano stati particolari danni o disagi.