La fitness model Roberryc si lancia tra la folla al Cafè del Mar e viene palpeggiata: "Fate schifo" [VIDEO]

Col senno di poi ammette di non aver fatto una cosa “molto furba”, ma l'aver deciso di lanciarsi tra la folla non giustifica il fatto che, con la scusa di afferrarla, molti abbiano colto l'occasione per palpeggiarla in modo insistente sia sul sedere che sul seno.

A raccontare l'episodio di cui è stata protagonista al Cafè del Mar di Pescara è Roberta Carluccio, fitness model conosicuta come Roberryc ospite della serata in discoteca che, ad un certo punto, ha deciso di lanciarsi dal palco tra la folla trovandosi, invece che mani pronto e sostenerla, mani che si infilavano ovunque. La ragazza ha quindi affidato il suo sfogo ad Instagram dove ha pubblicato il video e senza voler fare alcun tipo di “vittimismo”, sottolinea, ha voluto comunque denunciare un comportamento che, al di là di tutto, non trova giustificazione. E' una questione di rispetto.

“Peccato che un momento così bello è stato rovinato da qualche stupido – scrive la ragazza -. Adesso tutta Italia vi può guardare fare schifo”. “Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare – sottolinea -. Detto questo non ho pubblicato questa cosa per fare del vittimismo mediatico infinito però mi sento in dovere di far vedere anche l'altro lato della medaglia, mi sento di dover tutelare anche le altre creator e le donne in generale. A quanto pare a noi non è concesso il privilegio di comportarci come vogliamo. Detto questo, volevo ringraziare lo staff del locale per avermi aiutata e le altre persone che sono venute all'evento per supportarmi e darmi il loro affetto, vi voglio bene” La ragazza, come detto, in alcune storie ha spiegato che da parte sua il gesto è stato magari “poco furbo”, ma questo, sottolinea, non giustifica quanto accaduto: “mi stavo divertendo, ho voluto fare questa cosa qua – conclude – Anche se, a mio parere, certe cose non andrebbero fatte a prescindere”.