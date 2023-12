Finanziato dalla Regione il contratto di fiume "Piomba" che fa capo a Città Sant'Angelo: si punta a sicurezza e salubrità

C'è anche il contratto di fiume riguardante il “Piomba” che vede come capofila il Comune di Città Sant'Angelo tra quelli i cui progetti, nove in tutto, saranno finanziati dalla Regione con lo stabziamento di 367mila euro. Una somma che si aggiunge ai 300mila con cui si sostennero nel 2022 primi sette e che, di fatto, consente di scorrere la graduatoria di coloro che i fondi li avevano richiesti.

Le risorse serviranno a sostenere progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei Piani d'azione e cioè i documenti strategici che definiscono le linee guida volte a migliorare e gestire in modo sostenibile i corsi d'acqua abruzzesi.

“L’amministrazione regionale continua a investire sulla qualità dei nostri fiumi – dichiara il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente – e per farlo, ha finanziato altri nove progetti nati per rendere più salubri e sicuri i fiumi del nostro territorio”.

Quello dei contratti di fiume, sottolinea, è uno strumento di governance che attraverso la partecipazione di attori pubblici e privati, mira a migliorare la qualità delle acque e a prevenire i rischi di natura idraulica. L’obiettivo principale è migliorare la gestione integrata del fiume, considerando gli aspetti ambientali, sociali ed economici, promuovendo il coinvolgimento attivo della comunità locale per garantire un uso sostenibile delle risorse idriche e la conservazione dell’ecosistema fluviale.

“Abbiamo reperito altre risorse con l’obiettivo di estendere l’attuazione dei Contratti di fiume a tutto il territorio regionale. In questo modo – ribadisce Imprudente – nuovi progetti saranno presto realizzati, consentendo un rapido utilizzo dei fondi disponibili nell’ambito della programmazione comunitaria 2021/2027. È importante sottolineare che l’Abruzzo è l’unica regione italiana ad aver siglato un Contratto di fiume (Aterno) all’interno della Green community del Parco Sirente Velino, progetto pilota in Italia, e aspira a diventare la prima a concretizzare uno sviluppo sostenibile a livello territoriale e di prossimità, come indicato nella strategia nazionale dello Sviluppo sostenibile 2022 del ministero dell’Ambiente. Un grande successo frutto di un lavoro di squadra tra gli uffici regionali competenti e gli enti locali”, conclude.

Negli ultimi due anni, la giunta regionale ha messo a disposizione finanziamenti per la progettazione con il fine di candidare, successivamente, le proposte contenute nei programmi di azione realizzati sia nella programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr 2021-2027), sia in quella del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc 2021-2027).

I nove progetti finanziati

Nello specifico, i fondi verranno destinati ai contratti “Giovenco” di cui è capofila il Comune di Pescina, “Tordino” del quale è capofila la Provincia di Terano, “Imele” con capofila il Comune di Tagliacozzo, “Feltrino” di cui è capofila il Comune di Lanciano, “Alento” del quale è capofila il Comune di Bucchianico, “Trigno” con capofila l’Associazione Trigno-Sinello, “Arielli” di cui è capofila il Comune di Tollo, “Cerrano-Calvano-Concio” con capofila l’AMP Torre del Cerrano e “Piomba” con capofila il Comune di Città Sant’Angelo.