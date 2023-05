Il consiglio di Stato rettifica: l'udienza per la filovia si farà a luglio, ma per il comitato Strada parco la sostanza non cambia

Arriva la rettifica dal consiglio di Stato: l'udienza di merito per la lunga e intricata vicenda della filovia si terrà il 18 luglio così come già stabilito e non il 19 ottobre. Nessun rinvio dunque e a comunicarlo, così come aveva fatto sapere dello slittamento, è il comitato Strada parco. A ricevere la pec correttiva è stato lo studio legale Di Tonno che si occupa della loro battaglia trentennale. Pec in cui gli uffici comunicavano di aver commesso un “mero errore materiale”.

Luglio o ottobre non è importante per chi si oppone al progetto. La convinzione del comitato resta la stessa: a settembre l'infrastruttura non sarà completata e i mezzi non entreranno in funzione. Per loro la previsione del sindaco Carlo Masci resta “pura fantasia” e questo sia perché credono che i lavori non saranno completati in tempo e sia perché a dare problemi potrebbero essere, sostengono, i collaudi Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Collaudi su cui ha promesso alta attenzione nella convinzione che i Van Hool Exqui.City18T, ovvero i mezzi scelti per far letteralmente camminare l'infrastruttura, siano inadeguati a garantire un funzionamento “regolare, sicuro, confortevole e sostenibile”

A questo punto non resta che aspettare in prima istanza la parola definitiva del consiglio di Stato e in seconda il mese di settembre per vedere, qualora i giudici diano definitivamente ragione alle istituzioni, se il filobus entrerà realmente in funzione.