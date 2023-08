Per il Ferragosto controlli e divieti nell'area protetta Torre di Cerrano

Il Comune di Silvi ricorda a tutti i turisti e gli utenti le regole e i divieti per trascorrere un Ferragosto sicuro all'interno dell'Amp, l'area marina protetta della "Torre di Cerrano". Come ogni anno, infatti, saranno molte le persone che scelgono che sceglieranno quella riserva naturale per trascorrere i giorni festivi e dunque è necessario che tutti rispettino le regole considerando che sono previsti controlli da parte delle forze dell'ordine, dei carabinieri forestali, della guardia costiera e locale della polizia.

Ci saranno anche attività di sensibilizzazione per avere comportamenti corretti. Il Comune ricorda che nell'area è vietato accendere fuochi in pineta; fumare al fine di evitare pericoli legati alle cicche di sigarette; accendere lanterne cinesi o fuochi d'artificio; bivaccare, campeggiare ed effettuare pic nic in aree non autorizzate; calpestare le aree di duna; accedere con mezzi a motore non autorizzati. Chi non rispetterà le regole verrà sanzionato con pene pecuniarie amministrative e, a seconda della violazione, anche con possibili segnalazioni penali all'autorità giudiziaria. Per tutte le informazioni: https://www.torredelcerrano.it/normativa.html