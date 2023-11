Ezio Liberatore volto della campagna Don the Fuller [FOTO]

Il cantautore pescarese Ezio Liberatore, reduce dalla partecipazione ad “Amici 23”, e la modella Georgiana Gaman, Miss TVModa 23, sono i testimonial della nuova campagna on air sui social del brand Don the Fuller, marchio premium nel mondo della street style. Lo shooting, curato per la parte fotografica e artistica da Ivan Antonio Giampietro, della Venus Entertainment, è stato ambientato nel centro storico di Sulmona, tra gli scorci più suggestivi della città antica ed ha esaltato il design e la qualità della collezione giovani di Don the Fuller in un dialogo tra storia, arte ed eleganza.

“È stato bello scoprirmi in una nuova veste, mi sono divertito molto e sono grato a Mauro Cianti, manager di Don the Fuller, e a Ivan Antonio Giampietro, di Venus Entertainment, per aver scelto il mio volto per la campagna e avermi guidato nelle sedute fotografiche”, ha detto Ezio commentando la sua esperienza di modello. “Lo shooting per Don the Fuller – ha aggiunto il cantautore – segna l’inizio di una settimana entusiasmante che cade nel mezzo di tanti progetti che sto seguendo e culminerà venerdì con il lancio del mio brano “Come quando fuori piove” che non vedo l’ora di far ascoltare a tutti”.

Mauro Cianti, ceo e founder di Don the Fuller, ha dichiarato che “la scelta è caduta su Ezio perché il suo volto esprime in modo sano e pulito la nostra idea di stile street e rappresenta molto bene i valori di Don the Fuller. Mi fa piacere sottolineare poi la scelta di Sulmona come scenario della campagna social perché proprio a Sulmona abbiamo il nostro unico store ufficiale di fabbrica nel quale, unico in Italia, stiamo proponendo le nostre offerte per il Black Friday. Per precisa scelta commerciale e per salvaguardare il valore del nostro prodotto, i capi Don the Fuller si vendono infatti solo nei negozi ufficiali distributori del nostro marchio”.

“Sono stati 18 i fotografi impegnati nello shooting – ha sottolineato Ivan Antonio Giampietro – con Mauro Cianti abbiamo studiato molti profili prima di scegliere Ezio Liberatore e Georgiana Gaman per Don The Fuller. Abbiamo riconosciuto in loro il talento e le caratteristiche necessarie per rappresentare il brand”.