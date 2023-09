Più controlli per garantire la sicurezza in via Caduti per Servizio, ma all'incontro con i residenti il sindaco non c'è: scoppia la polemica

Il capogruppo comunale dell'Udc annuncia la presenza di un maggior numero di agenti nelle periferie della città e in particolare in via Caduti per Servizio, ma l'assenza del sindaco all'incontro avuto in Comune con i residenti del quartiere fa scoppiare la polemica. Grave la mancata presenza del primo cittadino alla commissione comunale sicurezza presieduta da Armando Foschi nel corso della quale, dopo l'incendio di alcune auto, dei contatori di alcuni palazzi e di diversi cassonetti, sono stati ascoltati i residenti.

Per il capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli risposte importanti dalla commissione sicurezza per via Caduti per Servizio

A chiederla quella commissione era stato proprio Pignoli per il quale la seduta, visto l'annuncio fatto sul rafforzamento dei controlli, “è stata una prima risposta tutt’altro che simbolica alle richieste dei residenti dopo gli ultimi inquietanti episodi. Abbiamo sempre detto che volevamo le periferie al centro e così una prima risposta è arrivata”.

Sì perché, sottolinea, i controlli si potranno incrementare con l'assunzione dei nuovi agenti che avverrà grazie al bando che sarà presto pubblicato, fa sapere: 23 quelli “da impiegare nel controllo dei punti di vigilanza della periferia che verranno controllati dalle varie forze dell’ordine e quindi anche dalla Polizia municipale che farà da trait d'union fra l’amministrazione e i cittadini oltre a presidiare quelle zone ritenute più sensibili come Fontanelle, San Donato, Zanni e Rancitelli”, sottolinea Pignoli.

“I residenti – fa saper e econclude - oltre a chiedere maggiore presenza delle forze dell’ordine, hanno lamentato il fatto che persone residenti in altre zone vengono in via Caduti per Servizio a fare danni. Il comandante della polizia locale Danilo Palestini ha in tal senso assicurato che con la presenza delle telecamere, i responsabili saranno smascherati e sanzionati”.

Francesco Pagnanelli (Pd): "Grave l'assenza del sindaco o un suo delegato, la giunta Masci è un fallimento"

Che ci sarebbe stata la commissione si sapeva da una settimana, ma nonostante questo lamenta il consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli, i sindaco Carlo Masci non c'era. “Non si è presentato alla seduta senza addurre giustificazioni né tanto meno delegando il vicesindaco o l’assessore alla sicurezza appositamente nominato ad inizio mandato”, riferisce.

“L’assenza del sindaco, oltre a costituire un grave sgarbo istituzionale nei confronti dei consiglieri comunali e della commissione tutta nonchè una grave mancanza di rispetto nei confronti dei numerosi cittadini giunti sul posto proprio per conferire con lui in merito al problema, rappresenta la palese ammissione del fallimento dell’amministrazione comunale sul tema sicurezza in via Caduti per Servizio” incalza Pagnaelli parlando di “assenza immotivata” dovuta, prosegue, “chiaramente alla mancanza di risposte su quest’ultimo problema, dopo le numerose passerelle fatte in campagna elettorale esibendo la bacchetta magica per la soluzione di esso, unitamente alla certezza di ricevere critiche e proteste da parte della cittadinanza esasperata che in questi anni è stata completamente abbandonata dall’amministrazione comunale.

“L’amministrazione Masci - conclude il consigliere dem - si conferma un’amministrazione assente dalle periferie, lontana anni luce dalle problematiche sociali e di sicurezza, che negli ultimi anni sono aumentate a dismisura portando tra i residenti di quel quartiere la paura e la disperazione. Masci abbia il coraggio di presentarsi dai cittadini di via Caduti per Servizio, ammettendo il suo totale fallimento”.