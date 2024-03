Entro pochi giorni l'esenzione del pedaggio autostradale tra i caselli Pescara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti

Entro pochi giorni sarà effettiva l'esenzione del pedaggio autostradale fra i caselli di Pescara sud-Francavilla e Pescara ovest Chieti. Ne dà notizia la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, che aveva proposto questa misura come agevolazione per gli automobilisti penalizzati dalla chiusura della galleria San Silvestro, che dura quasi quattro mesi.

"Dopo l’avvio dei lavori annunciato da Anas alla vigilia della nostra annunciata manifestazione pubblica - spiega Russo - oggi arriva un’altra buona notizia su un provvedimento da me chiesto da mesi: il sì del ministero alla convenzione con Autostrade per l’esenzione dei pedaggi tra i caselli di Pescara Sud e Pescara Ovest. Ho quindi subito chiesto ad Anas rassicurazioni, e il capo compartimento mi conferma che entro pochi giorni verrà resa effettiva l’esenzione del pedaggio. Secondo risultato raggiunto. Ora occorre solo attendere la data di partenza del provvedimento e controllare che i lavori all’interno della galleria procedano come da cronoprogramma".

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Secondo quanto assicurato da Anas, infatti, i lavori dovrebbero durare 120 giorni. Nel corso dell'interlocuzione, la sindaca Russo ha anche chiesto conto di alcune perdite d'acqua nella galleria Le Piane, che negli ultimi giorni hanno messo in allarme i fruitori e le istituzioni. Lo stesso tunnel, da alcuni giorni, è parzialmente al buio e, secondo quanto assicurato, il guasto elettrico è in riparazione.