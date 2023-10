Dal 2 novembre l'erogazione delle pensioni negli uffici postali della provincia

Il ritiro delle pensioni negli 80 uffici postali e nei 60 Atm Postamat della provincia sarà possibile da giovedì 2 novembre. A comunicarlo è Poste italiane che ricorda che, per chi la vorrà ritirare direttamente allo sportello, resta consigliabile il calendario stilato per l'ordine alfabetico per cui i cognomi dalla A alla C potranno prelevare il contante il 2 novembre; quelli dalla D alla K venerdì 3 novembre; quelli dalla L alla P solo la mattina di sabato 4 novembre e infine quelli dalla Q alla Z lunedì 6 novembre. Per tutti è sempre possibile

Le pensioni di novembre saranno disponibili a partire da giovedì 2 novembre anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay evolution che abbiano scelto l’accredito.