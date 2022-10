Inaugurato con una pedalata di gruppo l'ecomuseo Fluvia [FOTO]

È stato inaugurato con una pedalata di gruppo che si è tenuta ieri, sabato 1 ottobre, l'Ecomuseo Fluvia.

Si tratta di un museo a cielo aperto dedicato all’ambiente e alla sostenibilità allestito lungo la sponda del fiume Pescara, tra murales e i "Pesci" dell’artista Marco Mazzei.

Al'inaugurazione, insieme al sindaco Carlo Masci e all'assessore alle Politiche Giovanili, Patrizia Martelli, i 20 ragazzi selezionati nell’ambito del progetto Golena.

Oltre 200 persone in bici hanno partecipato all’iniziativa, tra la distribuzione di gadget e della merenda sostenibile, un momento istituzionale trasformato nella grande festa del nostro fiume. All'iniziativa, promossa in partneriato con le associazioni Arci Pescara, Movimentazioni Aps e Pas-Partecipazione Attiva Studentesca ha partecipato anche il presidente dell’Anci nazionale, Massimo Luciani.

«Il Comune di Pescara ha candidato l’iniziativa, ovvero l’istituzione dell’Ecomuseo Fluviale all’aperto, all’avviso promosso dall’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni d’Italia, lo scorso 9 dicembre 2020 nell’ambito del bando "Fermenti in Comune" per le Politiche Giovanili», ricorda l’assessore Martelli riepilogando l’iter dell’iniziativa: «il Comune nel gennaio 2021 ha emesso l’avviso per la ricerca dei partner con soggetti del terzo settore, e a maggio dello scorso anno ci è stata ufficializzata l’assegnazione del finanziamento di 158mila euro, ricordo che Pescara è stata giudicata meritevole del contributo insieme a sole altre 10 città italiane. L’approvazione dell’Anci testimonia la validità del Progetto per una Pescara che si conferma ‘città per i giovani’. Infatti obiettivo del bando ‘Fermenti in Comune’ era quello di rendere protagonisti i ragazzi nell’azione di rilancio dei territori, secondo un accordo stipulato addirittura nel 2019 fra il dipartimento per le Politiche giovanili, il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri e l’Anci e tra le linee d’azione progettuali indicate, Pescara ha deciso di puntare sull’asse inerente "spazi, ambienti e territorio". Il progetto pescarese Golena mira alla promozione della cultura e alla valorizzazione del fiume Pescara in tutte le sue possibili declinazioni, tali da consentire il ritorno al centro della vita di Pescara del corso d’acqua che lo attraversa, sia dal punto di vista culturale che ambientale. Ridare vita al fiume significa riscoprirne il fascino e ampliare le relative potenzialità di sviluppo ecosostenibile».

Questo quanto spiega ancora l'assessore Martelli: «Il progetto nello specifico ha come beneficiari finali utenti di età compresa fra i 16 e 35 anni e per questa ragione l’iniziativa ha previsto servizi e iniziative innovativi rivolti ai giovani nel loro coinvolgimento in attività di coprogettazione e nella definizione di percorsi in grado di qualificarli in termini professionali per creare opportunità occupazionali, anche in termini di autoimprenditorialità. Tutte le attività previste e finanziate, che riguardano la promozione della mobilità a zero impatto ambientale, ovvero la mobilità ciclabile, lungo le sponde e l’organizzazione di eventi dedicati all’arte, alla cultura, alla street art, al turismo, allo sport e al tempo libero da svolgere specificatamente sul lungofiume, verranno sviluppate nell’area fluviale e in particolare lungo la golena del fiume Pescara e lungo il percorso ciclopedonale che risale la foce sino allo sbocco in mare. Questo ambito si affaccia lungo il tratto terminale del fiume per una lunghezza di oltre sette chilometri e, attraversando il molo, il porto canale e le aree golenali, offre un mix di luoghi e paesaggi diversi tra loro, tanto che è possibile passare in pochi minuti dall’avveniristico Ponte Flaiano a zone naturalistiche e non edificate. Nel corso dei mesi abbiamo costituito il gruppo di 20 ragazzi, tra i 18 e i 35 anni, coinvolti in attività di formazione e che oggi, terminato il progetto, si occuperanno della gestione e organizzazione dei percorsi di scoperta del fiume Pescara per la cittadinanza, le scuole e i turisti».

La lunga pedalata ha preso il via dall’area della Madonnina, sul molo nord, ed è proseguita sulla pista ciclabile del fiume, arrivando alle spalle dello stabilimento Fater, riservando alcune sorprese ai presenti, fra cui l’installazione delle opere d’arte "I Pesci" dell’artista Marco Mazzei.