Degrado in via Punta Penna, Fioriti (Contribuenti Abruzzo): "Intervenire subito o si rischia un'emergenza igienico-sanitaria"

Buste dell'immondizia lasciate sotto un cestino che sarebbe riservato ai piccoli rifiuti se solo non fosse inestitente perché vandalizzato e bottiglie di birra buttate qua e là dopo aver consumato. Sono solo alcune delle situazioni che mostrano il degrado che si vive in via Punta Penna.

A farsi carico delle lamentele dei residenti è Donato Fioriti, componente Cruc Regione Abruzzo e presidente dell’associazione dei consumatori Contribuenti Abruzzo. “E' una situazione che si protrae da tempo senza trovare soluzione – denuncia -. E' il degrado ambientale in cui viene a trovarsi una importante strada di Pescara. Strada in cui insistono residenti, uffici e un grande capannone commerciale con attività di vendita”.

“In un periodo stagionale come questo - aggiunge Fioriti - con forti ondate di calore e temperatura alta che si alterna a violenti acquazzoni, il degrado ambientale può facilmente divenire pericolo di carattere igienico-sanitario. Confidiamo – conclude - nel pronto intervento comunale e della Asl di competenza per ripristinare sicurezza ambientale e sanitaria alla via, oltre al decoro dovuto dal punto di vista urbano”.