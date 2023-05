Approfondimento sulle cure palliative alla 22esima Giornata del sollievo

Un approfondimento sulle cure palliative è quello che si è tenuto in piazza Sacro Cuore a Pescara, nel gazebo allestito dalla Asl di Pescara, in occasione della celebrazione della 22esima Giornata del sollievo che si è tenuta domenica 28 maggio.

A promuovere la Giornata nazionale del sollievo è il ministero della Salute, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il fine è quello di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che sono giunti all’ultima fase della vita o nelle condizioni esistenziali di malattia caratterizzate dal dolore cronico.

L’unità operativa complessa (Uoc) di Hospice e Cure Palliative della Asl Pescara ha aderito all’iniziativa attrezzando un gazebo posizionato in piazza Sacro Cuore, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Il punto informativo è stato attivo per la cittadinanza e gestito da volontari e dalla equipe multidisciplinare formata da medici palliativisti, da psiconcologi, da psicologi e infermieri esperti in cure palliative, oltre che da infermieri specializzati in accessi vascolari, pronti a rispondere alle domande più frequenti sul tema delle cure palliative, l’elenco dei servizi offerti ai pazienti e alle loro famiglie, fornendo delucidazioni sui percorsi dedicati. In foto, tra gli altri, Rossano Di Luzio, direttore Uoc Organizzazione Cure Territoriali, con la equipe del servizio di Terapia del Dolore, responsabile Donatella Bosco, afferente alla Uoc di Terapia Intensiva e Anestesiologia diretta da Rosa Maria Zocaro, la dirigente psicologa Maria Di Domenico e il personale della Uoc dell’hospice.