La Croce Rossa di Spoltore insegna le manovre salvavita per la giornata della rianimazione cardiopolmonare

In occasione della giornata della rianimazione cardiopolmonare anche il comitato Cri di Spoltore, guidato da Pierluigi Parisi, intende fare la sua parte grazie anche alla collaborazione della Farmacia Sebastiani di Villa Raspa, sempre sensibile a iniziative di questo genere e che metterà a disposizione i propri spazi.

Sabato 21 ottobre dalle ore 9 alle ore 12, i volontari e i sanitari della Croce Rossa saranno presenti in via Italia, davanti alla Farmacia Sebastiani, per sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza della preparazione alla rianimazione cardiopolmonare. Chiunque potrà esercitarsi con le tecniche delle manovre di rianimazione cardiopolmonare su appositi manichini, seguendo le indicazioni del personale Cri.

"Sapere come comportarsi in caso di emergenza può contribuire a salvare vite e Croce Rossa Italiana è da sempre in prima linea non solo per informare ed educare ai corretti stili di vita, ma anche per insegnare a chiunque le manovre semplici ma fondamentali che possono aiutare a salvare la vita umana", si legge in una nota.



"L’arresto cardiaco è un evento che può verificarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La possibilità di sopravvivenza di una persona che ha un arresto cardiaco diminuisce del 10% per ogni minuto che passa senza ricevere le cure appropriate. Ecco perché è essenziale che chi assiste a un arresto cardiaco effettui subito le manovre salvavita, come la rianimazione cardiopolmonare. La formazione al primo soccorso permette alle persone di acquisire le competenze necessarie per intervenire in caso di emergenza. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte di una persona", conclude la Croce Rossa.