La Croce Rossa di Spoltore dona un manichino per l'addestramento alla rianimazione a un'associazione ucraina [FOTO]

Un manichino per l'addestramento alla rianimazione cardiopolmonare.

Questo il dono della Croce Rossa - Comitato di Spoltore all'associazione ucraina "Rivne Takmed - primo soccorso", filiale di Varash, nell'oblast nord-occidentale di Rivne.

Il presidente Pierluigi Parisi ha voluto incontrare personalmente nella sede della Croce Rossa, Elena, in rappresentanza dell'associazione ucraina e della comunità presente sul territorio, per consegnare nelle sue mani l'importante ausilio sanitario.

Il manichino verrà utilizzato da istruttori qualificati Erc per addestrare sul campo quanti più soccorritori sarà possibile e metterli nelle condizioni di intervenire soprattutto sulla popolazione civile che sta pagando un prezzo intollerabile nel conflitto in corso. Oltre alle forniture di beni e materiali di prima necessità, per le quali la Croce Rossa Italiana, a livello nazionale, si è massicciamente mobilitata fin da subito, anche a livello locale Cri Spoltore ha inteso collaborare con associazioni del territorio, rispondendo alle pressanti richieste della comunità ucraina. Quest'ultima donazione in particolare è stata fatta pensando proprio ai civili, che sono i soggetti più vulnerabili e per i quali spesso è difficile intervenire.