Volontaria della Croce Rossa scomparsa, la figlia all'associazione: "Grazie di cuore, mia madre Elga ci ha riuniti come una grande famiglia"

La scomparsa di Elga Di Pardo è stata accolta con grande sgomento dalla Croce Rossa per la quale volontaria era da 25 anni. Sin da subito l'associazione ha espresso il dolore per quella perdita e ora a ringraziare pubblicamente pubblicamente il presidente, il comitato e i volontari per il tanto affetto che hanno dimostrato sono Cinzia e Claudio, rispettivamente figlia e fratello della volontaria.

“Vogliamo davvero ringraziare tutti – dice a IlPescara Cinzia Pierdomenico -. Sono stati meravigliosi e non ci hanno lasciato un attimo. Mia madre era responsabile del materiale sanitario da un paio d'anni, aveva un ruolo importante”, aggiunge come a voler ribadire quanto per sua madre essere volontaria della Croce Rossa significasse e quanto contasse per lei aiutare gli altri. Una vita spesa davvero per questo sottolinea: “Non si è mai tirata indietro davanti a niente. Un volontario mi ha raccontato di come quest'anno si tornerà a fare la cena con i senzatetto cui mia madre, mi ha ricordato, partecipava sempre con grande entusiasmo e lo avrebbe fatto anche quest'anno".

“Era la mamma di tutti noi”, questo le hanno detto in tanti e a tutta la Croce Rossa Cinzia e Claudio ora vogliono dire un “grazie speciale per il loro affetto, per il loro rispetto, per avermi fatto rivivere con i loro racconti quanto mamma amava aiutare il prossimo. Sono davvero una grande famiglia e come ho scritto in un post con cui ho voluto ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini – conclude la figlia di Elga – è riuscita anche nel suo ultimo intento: riunirci come una grande famiglia”. Una perdita che fa male, ma anche l'occasione per ritrovare e ritrovarsi in un periodo, quello festivo, in cui il vero grande regalo è un sorriso, un abbraccio, un semplice gesto per dire “io ci sono”. Per Cinzia e tutta la famiglia Di Pardo-Pierdomenico la grande famiglia della Croce Rossa c'è stata e ci sarà così come in tutto il ricordo di una volontaria che ha saputo lasciare un segno nel cuore di tutti coloro che l'hanno incontrata.