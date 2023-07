L'assessore Cremonese scrive alla Rai: "Facciamo il programma di Fiorello in piazza Salotto, il glass c'è già"

Portare "Viva Rai 2" a Pescara, più precisamente in piazza Salotto, approfittando del fatto che il programma mattutino di Fiorello è in cerca di una nuova location dopo essere stato "sfrattato" dalla sede romana di via Asiago. Sarebbe un colpaccio che l'assessore comunale al turismo Alfredo Cremonese vuole tentare di fare. Così nel weekend ha preso carta e penna e ha inviato una lettera ai dirigenti della tv di stato Roberto Sergio, Paola Marchesini e Fabrizio Casinelli per avanzare la candidatura del capoluogo adriatico.

Nella missiva Cremonese ricorda il grande legame di Fiorello con Pescara: negli anni '90 fu proprio da piazza della Rinascita che partì il grande successo del suo Karaoke, all'epoca in onda su Italia 1, mentre poche settimane fa lo showman siciliano è stato "il mattatore dell'ultima edizione del Premio Flaiano". Di conseguenza la nostra città "è pronta a ospitare "Viva Rai 2" e a diventare una grande via Asiago", trasformandosi così nel "set di un format televisivo avvincente".

È vero che la trasmissione, per motivi logistico-organizzativi, dovrebbe rimanere a Roma, ma Cremonese vuole ugualmente sognare. D'altronde nei giorni scorsi si era già candidata un'altra località abruzzese, vale a dire Casoli: perché dunque non dovrebbe provarci anche Pescara? Tra l'altro, spiega l'assessore, "abbiamo a disposizione già un glass al centro della città", cioè l'Urban Box che di recente ha ospitato anche lo staff di 'Cartoons on the Bay', altra produzione Rai.

Nonostante nei mesi scorsi si siano già registrate le proteste dei residenti di piazza Salotto per i rumori prodotti dalla fontana musicale "The big piano", Cremonese non crede che il frastuono procurato da "Viva Rai 2" possa dare fastidio: "In questo caso parliamo comunque della mattina presto, e non della notte", precisa a IlPescara.it. Vedremo se alla fine la trattativa andrà in porto.