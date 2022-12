Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carlo Masci, che ha voluto sottolineare la grande valenza di questa opera. Tra l'altro, the big piano va idealmente a sostituire il "Calice" di Toyo Ito, lo Huge Wineglass, che si spaccò nel 2009 per un cedimento strutturale a soli due mesi dalla sua inaugurazione . Big Piano, la fontana resa famosa dal film “Big” con Tom Hanks, si pone l'intento di diventare un tratto identitario della nostra città. Solo il tempo ci dirà se questo obiettivo sarà stato raggiunto.

Piazza della rinascita da oggi non è più solo il salotto buono di Pescara ma grazie a “Big Piano” è anche un luogo di luci, note e giochi d’acqua. La fontana interattiva è stata inaugurata nel pomeriggio. È firmata dall’inventore e designer italo-americano di origini pescaresi Remo Saraceni, che era presente all'evento. Non è mancata l'esibizione del tenore montesilvanese Piero Mazzocchetti.

Tra musica e colori, folla delle grandi occasioni per l'inaugurazione del "big piano", la fontana di Remo Saraceni che oggi pomeriggio è stata ufficialmente presentata ai pescaresi

VIDEO | Folla in piazza Salotto per l'inaugurazione della fontana musicale "The big piano"