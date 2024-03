In corso Umberto I nuova pavimentazione con tecnologia fotocatalitica

La nuova pavimentazione di corso Umberto I a Pescara avrà la tecnologia fotocatalica.

A farlo sapere è l'architetto Miky Lepore che parla di «forza della luce per una città più salubre».

«Il trattamento fotocatalitico al biossido di titanio ha un’azione catalizzatrice in grado di degradare per ossidazione numerosi composti organici grazie all’azione combinata della luce (solare o artificiale) e dell’aria, offrendo proprietà autopulenti e disinquinanti», spiega Lepore.

Che poi aggiunge: «Le sostanze inquinanti e tossiche vengono trasformate in sostanze innocue e in quantità irrisorie, che vengono asportate dall’aria, dall’acqua o precipitano a terra. Infatti lo sporco, lo smog o il particolato organico si decompongono e non aderiscono alle superfici, consentendo alla pioggia di far scivolare via queste sostanze, eliminando anche odori e batteri. Il trattamento è inodore, incolore, non è né tossico né nocivo ed è garantito per la durata di 10 anni».