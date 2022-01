Coronavirus in Abruzzo: 9 decessi (2 nel Pescarese), 2828 nuovi casi e 17 guariti

Secondo l'odierno bollettino diffuso dalla Regione sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2828 nuovi casi e 17 guariti. Dei nuovi positivi al Covid, tutti di età compresa tra 2 mesi e 95 anni, ben 1739 sono emersi da test antigenico mentre 721 persone sono residenti nella nostra provincia.

Si segnalano inoltre 9 decessi, tra i 64 e i 96 anni, così ripartiti: 2 nel Chietino, 2 nel Pescarese, 3 nell'Aquilano, 1 nel Teramano e 1 residente fuori regione. Eseguiti 6472 tamponi molecolari e 20648 test antigenici. Infine, ci sono 412 pazienti ricoverati in area medica (-4), 36 in terapia intensiva (-1) e 111176 in isolamento domiciliare (+2807), con sorveglianza attiva da parte delle Asl.