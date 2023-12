Il dolore dei colleghi per Mariagrazia Di Stefano, l'infermiera morta in un incidente stradale a Manoppello

È un dolore che colpisce anche la provincia di Chieti quello per la scomparsa di Mariagrazia Di Stefano, l'infermiera morta in un incidente stradale all'alba di domenica mattina, a Manoppello.

Da anni, la professionista era infatti in servizio nella Asl Lanciano Vasto Chieti, come riporta ChietiToday.

"Il personale dell'area distrettuale 1 e, in particolare, del distretto sanitario di Francavilla al Mare e della sede erogativa di San Giovanni Teatino, dove era attualmente in servizio - si legge in un messaggio dell'azienda sanitaria - la ricordano con grande affetto per la sua carica vitale, l'altruismo e la professionalità e si stringono ai familiari per l'improvvisa e prematura perdita".