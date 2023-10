"È possibile convivere con gli orsi?", Le Iene parlano anche di Amarena [VIDEO]

A poco meno di 6 mesi di distanza, ieri sera Le Iene sono tornate a occuparsi degli orsi nella nostra regione, chiedendosi se sia possibile una convivenza tra questa specie animale e l'uomo. I termini di paragone sono sempre gli stessi: il modello abruzzese, indicato come esempio virtuoso, in contrapposizione a quello trentino, dove invece il rapporto tra plantigradi e umani sembra un po' più difficile.

E se a maggio era stato Cizco a incontrare il colonnello dei carabinieri forestali Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nonché la guardiaparco Michela Mastrella e la dottoressa Roberta Latini, biologa e responsabile dell'ufficio studi e ricerche faunistiche del Pnalm, stavolta è stata intervistata l'ex ministra Michela Vittoria Brambilla, nota animalista, che ha parlato in particolare della recente scomparsa di Amarena. D'altronde il 2023 si appresta a essere archiviato come 'annus horribilis' per l'ambiente nel nostro territorio, essendosi aperto con l'uccisione di Juan Carrito, cui a settembre ha fatto purtroppo seguito l'assassinio di Amarena.

"Non si trattava assolutamente di un'orsa aggressiva nonostante avesse la prole al seguito", ha spiegato Brambilla. "Normalmente le persone in Abruzzo convivono con i loro orsi, gli danno un nome, non li chiamano 'F36' o 'M49', e tutti insieme monitorano, tanto che le guardie del parco ogni notte ricevono segnalazioni. In Trentino invece l'orso era scomparso, per cui le persone non avevano più la conoscenza degli elementi necessari per la convivenza con l'orso". Insomma, non dobbiamo pensare di essere superiore agli animali perché, come ha ricordato Michela Vittoria Brambilla, "l'uomo non è il padrone del creato".

Per rivedere il servizio clicca QUI.