Almeno otto contagi al cup di Pescara: code e disagi per gli utenti

Confermato un focolaio di contagi Covid all'interno del cup di Pescara, il centro unico di prenotazione per le prestazioni sanitarie negli ospedali della Asl pescarese. Sono infatti almeno otto coloro che sono risultati positivi dopo i tamponi eseguiti, fra dipendenti diretti della Asl e lavoratori della ditta esterna che si occupa dei servizi nel cup.

La direzione della Asl ha fatto scattare tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli, come l'esecuzione dei tamponi sugli altri dipendenti e la sanificazione dei locali. Per questo, si sono registrati disagi e rallentamenti nell'erogazione del servizio, con code e disagi per gli utenti e la Asl è al lavoro per cercare di riorganizzare i servizi e posticipando le attività rinviabili e non urgenti.

Ricordiamo che il consigliere regionale PD Blasioli, a tal proposito, ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale Verì per chiedere spiegazioni in merito ai diversi focolai Covid scoppiati nelle ultime settimane nel nosocomio pescarese.