Blasioli attacca la Regione sui focolai Covid all'ospedale di Pescara: "Contagi anche al cup, dalla Verì nessuna risposta"

Nessuna risposta concreta dall'assessore alla sanità Verì sui contagi registrati nell'ospedale di Pescara per il Covid, nonostante poche ore fa sia stata accertata anche la presenza di 8 positivi fra il personale del cup. Duro affondo del consigliere regionale Pd Blasioli alla giunta regionale con l'interpellanza presentata oggi 26 gennaio durante il consiglio regionale, in particolare per il focolaio scoppiato nel reparto di ortopedia, e nei reparti di oncologia e medicina.

Ad inizio gennaio, ricorda Blasioli, c'era stato il focolaio nel reparto di ortopedia con 33 contagi fra pazienti e personale con il blocco dei ricoveri e il dirottamento a Penne e Popoli dei nuovi pazienti:

La medesima situazione si era verificata lo scorso marzo, in parte giustificata dai protocolli ancora in divenire e non erano disponibili molte delle precauzioni fortunatamente adottabili in questo periodo. Se pertanto la situazione di marzo poteva essere frutto di una sostanziale impreparazione giustificata dall’emergenza, questo non può dirsi per quanto avvenuto a inizio mese di gennaio, suscitando una legittima preoccupazione sul puntuale rispetto delle prescrizioni in vigore.

Nella notte tra Sabato 9 e Domenica 10 Gennaio 2021 il covid hospital di Pescara ha rifiutato il ricovero di pazienti positivi del reparto di ortopedia, medicina e oncologia, determinando con ciò la contemporanea presenza, all’interno dello stesso reparto, di pazienti positivi e pazienti negativi con il rischio di una possibile estensione del contagio “intraospedaliero