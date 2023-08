La consigliera spoltorese Berardinelli lancia un'iniziativa per la riapertura del rifugio Pelino

Una vera e propria "chiamata alle armi" partita dalla consigliera comunale spoltorese Cinzia Berardinelli. Si tratta dell'iniziativa "Un Pelino del tuo impegno" e riguarda la richiesta di aiuto di Cinzia e altri speleologi a tutti gli amanti della montagna affinché il rifugio Pelino venga pulito e reso agibile al più presto. Viene chiesto a ciascun camminatore di portare indietro, con sé, un rifiuto ogni qualvolta passi dal rifugio Pelino, situato sulla vetta del Monte Amaro.

Ciò perché negli ultimi tempi l'incuria e il degrado hanno reso quasi impraticabile il caratteristico rifugio, con la conseguenza di essere divenuto una pattumiera d'alta quota: una vergogna ancora più grave se si pensa alla natura incontaminata che circonda la struttura metallica di colore rosso, recentemente coinvolta da un "restyling" a base di street art.

L'iniziativa ha fatto subito il giro dei social, diventando virale. In pochi giorni il bivacco è stato ripulito, ma necessita, tuttavia, di alcuni interventi di manutenzione, soprattutto in vista della stagione fredda. Pertanto si confida nella generosità degli avventori affinché torni ad essere pienamente operativo, specialmente nella sua funzione di rifugio in caso di pericolo dovuto a condizioni atmosferiche avverse.